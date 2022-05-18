Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Çırak, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluşan programı Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak oldu.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 14:14 18.05.2022, 14:20
Çırak konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ev alacaklar için verdiği müjdeyle alakalı detayları paylaştı.
Çırak konuşmasının devamında bu destekle birlikte konut kiralarının da düşeceğine vurgu yaptı.
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
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