Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Çırak: ''Her bütçeye uygun daireler yapmaya devam ediyoruz''
İnşaat sektöründe birbirinden farklı projeleri ile Kahramanmaraş halkına hizmet vererek her kesimin ev hayalini gerçekleştiren Çırağın Group bitme aşamasına gelen dairelerinde de 180 ay vade 1 yıl ödemesiz ve peşinatsız konut sahibi yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2020, 12:54 10.07.2020, 19:43
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Çırak, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kendi fiyatlarının piyasadaki ev fiyatlarından çok çok aşağıda olduğunu söyleyerek firma olarak kendilerinin zam yapmadıklarını ancak indirim yaptıklarını söyledi.
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