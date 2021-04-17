Çiriş otu sofralara süslemeye başladı
Kahramanmaraş’ta ilkbahar mevsiminde dağlarda yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş otu sofraları süslemeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 13:34
Göksun ilçesi 2248 rakımlı Değirmendere dağlarında ve yüksek dağların pek çok yerlerinde yetişen çiriş otu, sofralara renk katıyor.
Yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konserve yapılan çiriş otu, hoş bir tadının olmasının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu biliniyor.
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