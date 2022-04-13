Çiriş otu tezgâhlardaki yerini aldı
İlkbaharın habercisi Nevruz çiçeği kardeşi ve mutfağımızın vazgeçilmezi çiriş otu artık çıkmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 10:42
Kahramanmaraş’ta ilkbahar mevsiminde dağlarda yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş otu, sofraları süslemeye başladı.
Çoğunlukta Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında ve yüksek dağların pek çok yerlerinde yetişen çiriş otu, sofralara renk katıyor.
Yöre halkı, İlkbaharın gelmesiyle birlikte çiriş otunu toplamaya başlıyor ve geçim kaynakları oluyor.
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