ÇKS'ye kayıt için uzun kuyruklar oluşturdular

Kahramanmaraş'ta tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, ÇKS'ye kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Ziraat Odası önüne gelen çiftçiler belge almak amacıyla başvuru yaptı.

Polis ekipleri, çiftçileri maske, mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.