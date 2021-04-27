ÇKS'ye kayıt için uzun kuyruklar oluşturdular
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 16:17
Kahramanmaraş'ta tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, ÇKS'ye kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Ziraat Odası önüne gelen çiftçiler belge almak amacıyla başvuru yaptı.
Polis ekipleri, çiftçileri maske, mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.
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