Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Onikişubat İlkokulunda Öğrencilerin Hazırladığı Gösteriler İzleyenleri Adeta Büyüledi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:22 23.04.2022, 15:35
Gerçekleştirilen 23 Nisan Etkinliklerine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Ve Öğrenci Velileri Katılım Sağladı.
Öğrenciler Hazırladıkları Gösterilerle İzleyenlere Keyifli Anlar Yaşattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Yaptığı Konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramının Önemine Dikkat Çekti.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
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