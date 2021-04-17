Çocuk hasretleri sona erdi!
Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, Kahramanmaraş’ta başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 15:56 17.04.2021, 18:23
Yener, Suriyeli Enkam ve Rafia çiftinin 13 yıllık çocuk hasretini tüp bebek uygulaması ile son buldurdu.
Daha önceden birçok ülkede tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan kadın tüp bebek ve kısırlık uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’in uyguladığı tedaviyle 13 yıl sonra hamile kalarak ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi.
13 yıldır evli olduklarını ve 13 yıldan beri çocuk hasreti yaşadıklarını söyleyen Enkam ve Rafia Çifti, Doç. Dr. Adnan Yener’e teşekkür etti.
1 yıllık tedavi süreciyle çiftin sağlıklı ikiz erkek çocukları dünyaya geldiğini belirten Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, “Allah bebeklerimize hayırlı uzun ömürler versin” dedi.
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