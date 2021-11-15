Çocuklar Arda ile Ceren’i çok sevdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu eğlence dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TRT Çocuk kanalında yayınlanan Arda İle Ceren adlı çizgi film, Kahramanmaraş’ta sahneye taşındı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak gösterilen tiyatro, minikler kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle takip edildi. İki kahramanın hayatından eğlenceli kesitlerin anlatıldığı tiyatro gösterisinde minikler hem eğlendi, hem öğrendi.