Çocuklar Arda ile Ceren’i çok sevdi
Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Arda İle Ceren çocuk tiyatrosu yoğun ilgiyle gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 18:15
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu eğlence dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TRT Çocuk kanalında yayınlanan Arda İle Ceren adlı çizgi film, Kahramanmaraş’ta sahneye taşındı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak gösterilen tiyatro, minikler kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle takip edildi. İki kahramanın hayatından eğlenceli kesitlerin anlatıldığı tiyatro gösterisinde minikler hem eğlendi, hem öğrendi.
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