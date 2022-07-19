Çocuklar Büyükşehir Etkinlikleriyle Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz Cumartesi günü ‘Geleneksel Kaşık Kukla Atölyesi’ni çocuklarla buluşturacak. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde çocuklarla bir araya gelecek. 4 – 12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Geleneksel Kaşık Kukla Atölyesi’ etkinliğine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/21/etkinlik-atolyesi-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocukların davetli olduğu belirtildi