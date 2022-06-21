Çocuklar Büyükşehir Etkinlikleriyle Tatilin Tadını Çıkaracak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. 4 – 12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 25 Haziran Cumartesi günü ‘Puzzle Atölyesi’ miniklerle buluşacak. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde çocuklarla bir araya gelecek. Çocuk etkinlikleri kapsamında, 2 Temmuz’da Takı Tasarım Atölyesi, 16 Temmuz’da Taş Boyama Atölyesi, 23 Temmuz’da Geleneksel Kaşık Kukla Atölyesi, 30 Temmuz’da Nostaljik Oyuncak Atölyesi, 6 Ağustos’ta Magnet Yapımı Atölyesi, 13 Ağustos’ta Quilling Atölyesi ve 20 Ağustos’ta da Maske Yapımı Atölyesi miniklerle buluşacak. Etkinliklere, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/21/etkinlik-atolyesi-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Bremen Mızıkacıları

Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran Pazar günü ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı maskotlu müzikal çocuk oyununu miniklerle buluşturacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde sahnelenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ücretsiz etkinliğimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.