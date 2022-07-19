Çocuklar Hafta Sonu Doyasıya Eğlendi

Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Taş Boyama Atölyesi’ni çocuklarla buluşturdu. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Taş Boyama Atölyesi’nde minikler, eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesine ve gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını ifade eden ebeveynler de gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kukla Gösterisi Miniklerle Buluştu

Büyükşehir Belediyesi, çocuk etkinlikleri kapsamında ‘Devri Âlem’ adlı kukla gösterisini de miniklerle buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde üç seans şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklara pek çok konuda eğitici bilgiler de veren etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

Etkinlikler Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Çocukların tatil dönemlerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeleri miniklerle buluşturuyoruz. Miniklerin etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri de son derece memnun ediyor. Etkinliklerimizle ilgili ebeveynlerden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.