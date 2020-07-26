Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Ayları Etkinliği Kapsamında Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde Çocuklar İçin Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu Ve Kukla Gösterisi düzenledi.

Vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi göstererek Ailecek Gösterinin Tadını Çıkardı

Çocuklar büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği hacivat-karagöz gölge oyunu ve kukla gösterisi için büyükşehir belediyesi’ne teşekkür ederek bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istedi.