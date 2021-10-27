Çocuklar KAMEK’in mini atölyelerini çok sevdi
7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında KAFUM’da çocuklar için açılan Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları standı, el becerisi kazandıran mini atölyeleriyle fuarda ilgi topluyor. Kitap ayracı, takı, anahtarlık gibi materyaller üreten çocuklar, hediyelerden de son derece memnun.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda kitaplar kadar, stantlar da beğeni topluyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlenen (KAFUM) fuar kapsamında etkinlik alanında 30’a yakın stant oluşturuldu. Yöresel ürünlerden, el sanatlarına kadar binlerce ürünün yer aldığı stantlardan birisi de Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından açılan stant oldu. Fuarın minik ziyaretçilerine yönelik düzenlenen stantta, anasınıfı, ilk ve ortaokul yaş grubundaki öğrencilere; el becerilerini geliştirmeye yönelik birçok mini atölye düzenleniyor.
Kendi Ürünleri Büyükşehir’den Hediye
KAMEK’in uzman eğitmenleri eşliğinde çocuklar; takı tasarım, ahşap boyama, ebru sanatı yöntemleriyle farklı materyaller üretiyor. Minikler tarafından atölyelerde üretilen anahtarlıktan, kitap ayracına ve muhtelif türden takılara kadar birçok ürün Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye ediliyor. Standı ziyaret eden yaratıcı miniklerin ise mutlulukları adeta yüzlerinden okunuyor.
El Becerileri Gelişiyor
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarafından etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kitap fuarına gelen çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ve üretim süreçlerine dâhil edebilmek amacıyla düzenlediğimiz stant, 31 Ekim Pazar gününe kadar saat 09.00 ila 21.00 arasında ziyarete açıktır. Tüm çocuklarımız standımıza davetlidir” ifadeleri yer aldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|10
|13
|12. Villarreal
|10
|12
|13. Mallorca
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2