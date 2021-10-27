Çocuklar KAMEK’in mini atölyelerini çok sevdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda kitaplar kadar, stantlar da beğeni topluyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlenen (KAFUM) fuar kapsamında etkinlik alanında 30’a yakın stant oluşturuldu. Yöresel ürünlerden, el sanatlarına kadar binlerce ürünün yer aldığı stantlardan birisi de Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından açılan stant oldu. Fuarın minik ziyaretçilerine yönelik düzenlenen stantta, anasınıfı, ilk ve ortaokul yaş grubundaki öğrencilere; el becerilerini geliştirmeye yönelik birçok mini atölye düzenleniyor.

Kendi Ürünleri Büyükşehir’den Hediye

KAMEK’in uzman eğitmenleri eşliğinde çocuklar; takı tasarım, ahşap boyama, ebru sanatı yöntemleriyle farklı materyaller üretiyor. Minikler tarafından atölyelerde üretilen anahtarlıktan, kitap ayracına ve muhtelif türden takılara kadar birçok ürün Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye ediliyor. Standı ziyaret eden yaratıcı miniklerin ise mutlulukları adeta yüzlerinden okunuyor.

El Becerileri Gelişiyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarafından etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kitap fuarına gelen çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ve üretim süreçlerine dâhil edebilmek amacıyla düzenlediğimiz stant, 31 Ekim Pazar gününe kadar saat 09.00 ila 21.00 arasında ziyarete açıktır. Tüm çocuklarımız standımıza davetlidir” ifadeleri yer aldı.