Çocuklar ‘Ormanlar Kralı Aslan’ı Çok Sevdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların tatil dönemlerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Ormanlar Kralı Aslan’ adlı maskotlu tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde üç seans şeklinde sahnelenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Aslan Kral’ın tavşan, maymun ve zürafadan oluşan dostlarının kurnaz papağanla yaşadığı maceraları konu alan oyun bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluğun, arkadaşlığın, birlik ve berberliğin, adaletin önemine dair eğitici mesajlar verdi. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik ebeveynlerden de tam not aldı.