Çocuklar yaptıkları örgü bebekleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a armağan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kalan 16 yaşındaki Sude Naz Severdim ile 15 yaşındaki Emirhan Bunduk, giydikleri yöresel kıyafetlerle Bakan Selçuk'u ziyaret etti.

Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün "İstiklal, İlham Verir" projesi kapsamında, aralarında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Senem Ayşe'nin de olduğu şahsiyetlere atfen yaptıkları örgü bebekleri Selçuk'a armağan eden çocuklar, filografi sanatıyla yapılan İstiklal Madalyası çalışması ile kurtuluş mücadelesini anlatan mektupları da paylaştı.

Bakan Selçuk, çocukların projeyi hayata geçirmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tarihle kurulan en güzel bağ hatırlamak. Ecdadımızın mücadelesini gelecek nesillere taşımak en ulvi görevimiz. Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 101. yılında 'Kahraman Bebekler' ile gelmenizden dolayı son derece mutlu oldum. Sizin ve arkadaşlarınızın emeklerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.