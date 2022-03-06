Çocuklardan Susam Sokağı'na Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2022, 14:29 06.03.2022, 15:21
Bu anlamda 90’ların sevilen televizyon programı Susam Sokağı’nın kahramanları Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.
Ailelerin yoğun ilgiyle izlediği tiyatroda Edi, Büdü, Kırpık, Minik Kuş ve Kurabiye Canavarı, çocuklara emanet kültürünü, dürüstlük ve doğruluğun önemini anlattı.
Oyunda rol alan tiyatrocu Dilara Gülbay, susam sokağı çocuk oyunu hakkında bilgi verdi.
Namaz Vakti 06 Mart 2022
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|26
|35
|11. Tuzlaspor
|25
|34
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|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
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|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
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|25
|25
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|25
|11
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|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|27
|63
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|26
|53
|4. M. United
|27
|47
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|28
|45
|6. Arsenal
|24
|45
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|25
|42
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|27
|40
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|35
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|28
|33
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|26
|33
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|25
|33
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|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
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|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
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|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Real Betis
|26
|46
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|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|27
|44
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|27
|42
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|26
|37
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|27
|36
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|35
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|32
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|25
|31
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|27
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|26
|26
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|27
|25
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|22
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|26
|21
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|26
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