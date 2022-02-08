Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Akıllı Tavşan Momo’ ve ‘Ali Baba’nın Çiftliği’ isimli tiyatro oyunlara minikler yoğun ilgi gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2022, 08:12 08.02.2022, 11:34
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinlikleri aralıksız sürüyor.
Söyleşi, konferans, tiyatro, konser, spor müsabakaları gibi pek çok alanda düzenlenen programlar 12 Şubat’a kadar devam edecek.
Etkinlik takvimi kapsamında ‘Akıllı Tavşan Momo’ ve ‘Ali Baba’nın Çiftliği’ isimli çocuk oyunları miniklerle buluştu.
Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezlerinde sahnelenen oyunlara çocuklar ve ebeveynler yoğun ilgi gösterdi.
Üç seans olarak gösterimi yapılan tiyatrolarla çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.
Aileler ise sahnelenen oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyunculara ve etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.
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