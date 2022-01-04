Çocuklardan Tospik’e Büyük İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri Ocak ayı takvimiyle devam ediyor. Sergiden konserlere, söyleşilerden tiyatrolara kadar toplam 17 etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Ocak takvimi, “Tospik’in Hikayesi” adlı çocuk oyununun gösterimiyle start aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak gösterimi yapılan müzikli çocuk oyunu, sevimli kaplumbağa Tospik’in ormanda arkadaşlarıyla süren serüvenini anlattı. Farklılıkların zenginlik olduğu mesajını veren oyunda, çocuklar birbirinden eğlenceli şarkılarla eğlendi, öğretici mesajlardan da anlamlı dersler çıkardı. Etkinliğe katılan ebeveynler ise düzenlenen etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.