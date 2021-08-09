Çocukların hafta sonu renklendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle vatandaşlarla buluşuyor. Kentin uğrak noktalarından olan Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi hafta sonu sanatsal bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Oyun grupları, kaykay parkuru ve çok sayıda spor sahasıyla vatandaşların ilgi gösterdiği rekreasyon alanı, bu kez kukla gösterisiyle renklendi. Üç perde olarak izleyiciyle buluşan kukla şovu mesire alanının ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Birçok tiplemenin ustaca canlandırıldığı gösteriyi minikler kadar, yetişkinler de ilgiyle takip etti.