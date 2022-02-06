banner86

banner85

Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi

Cezaevinde olan Ali D. ile Tuğçe D.’nin, 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının karar duruşmasında 2 çocuğun velayeti, annenin uygunsuz hayat yaşaması gerekçesiyle babaya verdi.

KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 12:08
Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi

Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Ali D., 2019 yılı sonunda kavgada 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada kasten öldürmeye teşebbüsten 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali D., cezaevine girdikten sonra iddiaya göre, eşi Tuğçe D. de çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D.'yi (4) terk edip, Kahramanmaraş 3'üncü Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Bunun üzerine Ali D. ise cezaevindeyken, avukatı Merve Yavuz Öksüz aracılığıyla aynı mahkemeye boşanma davası açıp 2 kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.

MAHKEMENİN TALEBİ İLE RAPOR HAZIRLANDI

Tuğçe D. açtığı boşanma davasını takip etmediği için dava düştü. Ayrıca, eşinin açtığı davanın da duruşmalarına katılmadı. Mahkemenin talebi üzerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çocukların birlikte yaşadığı Ali D.'nin ablasının evine gönderilen görevli tarafından rapor hazırlandı. Raporda, her 2 çocuğun da halaları olan Ö.Y.'ye çok düşkün olduğu, anne Tuğçe D.'nin çocuklarını arayıp sormadığı belirtildi.

“VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ ÇOCUKLARIN MENFAATİNE"

Söz konusu raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Çocukların şu an, davacının kız kardeşinin yanında yaşadıkları ve çocuklara iyi bakıldığı anlaşılmıştır. Bu anlamda tarafların boşanmalarına hükmedilmesi durumunda müşterek çocukları F.Ç.D. ve Ç.S.D.'nin velayetinin davacı baba Ali D.'ye verilmesinin çocukların üstün menfaatine olacağı kanaatine varılmıştır. Davalının ise düzenli bir yaşantısının olmaması, uyuşturucu kullandığına yönelik iddia ve belgelerin olduğu anlaşılmış olup, bu nedenle davalı anne ile çocuklar arasında kurulması gereken kişisel ilişkinin yatılı olmayacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir."

ANNE KUSURLU BULUNDU

Dava sonunda mahkeme heyeti, Tuğçe D.'nin 'eşini ve çocuklarını bırakarak evden ayrılma', 'başka erkeklerde birlikte olmak suretiyle uygunsuz hayat yaşayarak sadakat yükümlülüğünün ihlali', 'uyuşturucu madde kullanma', 'çocuklara şiddet uygulama şeklinde eylemlerde bulunmak suretiyle evlilik birliği içerisinde eşine karşı kusurlu hareketlerde bulunma' nedenleriyle evlilik birliğini temelden sarstığına ve tam kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin boşanmasına, çocukların velayetinin de babaya verilmesine karar verdi.

BABAYA TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Ayrıca annenin, çocuklarıyla cumartesi, dini bayramların 3'üncü günü ile Anneler Günü'nde 5 saat görüşmesine; tam kusurlu olduğu için de Ali D.'ye 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi olmak üzere 26 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

ANNENİN YATILI GÖRÜŞMESİ YASAKLANDI

Kararı değerlendiren Ali D.'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, uygunsuz yaşam sürdüğünü ve sosyal medyada çektiği uygunsuz videoları da mahkemeye sunduklarını söyledi.

Çocukların velayetinin cezaevindeki babaya verilmesinde dosyaya giren sosyal inceleme raporunun da çok önemli olduğunu kaydeden Öksüz, annenin hem uygunsuz yaşamı olması hem de uyuşturucu kullanması nedeniyle çocuklarıyla yatılı görüşmesinin de yasaklandığını kaydetti.

“BU KARAR, EMSAL BİR KARARDIR”

Avukat Öksüz, şunları söyledi:

"Sosyal inceleme raporu çok güzel bir şekilde bizim lehimize oldu. Müşterek çocukların müvekkilim babaya verilmesi yönündeki rapor mahkemeye gönderildi. Mahkeme de lehimize karar verdi, davalı anneyi evlilik birliğinin temelden sarsılmasında tam kusurlu buldu. Çocuklarına şiddet uyguluyor olması, başka erkeklerle uygunsuz görüşmeler sağladığı için sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, madde bağımlısı olduğu, davayı takip etmediği, çocuklarıyla hiçbir şekilde görüşmediği, çocukların velayeti hususunda hiçbir çaba sarf etmediği için mahkeme 2 çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca anneyi tam kusurlu bulduğu için müvekkilim lehinde 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi tazminata hükmetti. Cezaevindeki bir babaya velayet verilmesi bugüne kadar olmayan, görülmeyen bir karardır. Bu karar, emsal bir karardır. Müvekkilim cezaevindedir. Babanın velayet konusundaki çabası cezaevinde olmasına rağmen uzman raporlarında bile yer verilmiştir. Cezaevinden çıkana kadar çocuklara müvekkilimin kız kardeşleri yani çocukların halaları bakacak."

#Kahramanmaraş #cezaevi #velayet
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 39
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 29
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11