Çok geziyorlar da masraflarını biz mi ödüyoruz!
Yumurta fiyatları aldı başını gidiyor. Üreticiler bunu fiyatı artan yem ücretlerine ve marketlere bağlıyor. İşin ilginç yanı gezerek doğadan beslendiği iddia edilen tavuğun yumurtasının fiyatı da artıyor. Peki, dışarıdaki ota da mı zam geliyor? İşte işin aslı…
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2021, 13:47 06.01.2021, 15:46
2020 başında 40-50 kuruş arasında değişen yumurtanın, şimdilerde tane fiyatı ikiye katlandı.
Üreticiler artan yem nedeniyle zam yaptıklarını kabul ediyor. İşin ilginç yanı gezerek doğadan beslendiği iddia edilen tavuğun yumurtasının fiyatı da artıyor.
Saraçhane esnafı Mehmet Demir, kış mevsiminde gezen tavuğun az yumurtladığını ve talebin arttığını söyleyerek arada fırsatçılık yapanlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Konuşmasının devamında demir, her üzerinde pislik olan yumurta organik değildir dedi.
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:14
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12