Çok geziyorlar da masraflarını biz mi ödüyoruz!

2020 başında 40-50 kuruş arasında değişen yumurtanın, şimdilerde tane fiyatı ikiye katlandı.

Üreticiler artan yem nedeniyle zam yaptıklarını kabul ediyor. İşin ilginç yanı gezerek doğadan beslendiği iddia edilen tavuğun yumurtasının fiyatı da artıyor.

Saraçhane esnafı Mehmet Demir, kış mevsiminde gezen tavuğun az yumurtladığını ve talebin arttığını söyleyerek arada fırsatçılık yapanlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında demir, her üzerinde pislik olan yumurta organik değildir dedi.