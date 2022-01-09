Çok özel lezzetler izleyiciler ile buluşturuldu

Programda Her hafta bir konuk ağılayan sunucu Gökhan Büyükdereli, Maraş ilan sayfası yöneticisi Cafer Nalçacı ile beraber ezgi kebap evinde yapılan lezzetleri değerlendirdi.

Gökhan Büyükdereli’nin diğer bir durağı da Çay Börek oldu.

Burada Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı, Kahramanmaraş’ın markası haline gelen Çay Börek’te en özel malzemelerle hazırlanan birbirinden özel tatlıların yapımı anlattı.