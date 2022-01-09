Çok özel lezzetler izleyiciler ile buluşturuldu
Aksu TV ekranlarında her cumartesi izleyicisiyle buluşan program, lezzet duraklarında bu hafta Çay Börek’te yapılan çok özel lezzetler ve Ezgi Kebap Evi’nde yapılan kebaplar ekranlara taşındı.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2022, 15:32 09.01.2022, 16:29
Programda Her hafta bir konuk ağılayan sunucu Gökhan Büyükdereli, Maraş ilan sayfası yöneticisi Cafer Nalçacı ile beraber ezgi kebap evinde yapılan lezzetleri değerlendirdi.
Gökhan Büyükdereli’nin diğer bir durağı da Çay Börek oldu.
Burada Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı, Kahramanmaraş’ın markası haline gelen Çay Börek’te en özel malzemelerle hazırlanan birbirinden özel tatlıların yapımı anlattı.
Namaz Vakti 09 Ocak 2022
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|32
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|30
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|O
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|37
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|32
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|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
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|18
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
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|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|20
|36
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
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|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11