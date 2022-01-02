Her cumartesi aksu tv ekranlarında seyircisiyle buluşan programda bu hafta Koç Kebap Evi ve Tatlıcı Teke’de yapılan çok özel lezzetler izleyicilerle paylaşıldı.

Programın bundan sonraki her bölümlerinde bir konukla sunum yapan büyükdereli, bu bölümde Kahramanmaraş’ın tanıtılmasında emekleri olan Maraştan Lezzetler Sosyal Medya İşletmecisi Ökkeş Çimen’le birlikte yapılan yemekleri değerlendirdi.