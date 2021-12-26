Çok özel lezzetler izleyiciyle paylaşıldı!
Mutfak kültürü açısından zengin bir kent olan Kahramanmaraş’ta, Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile lezzet durakları ekranlarınıza gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 10:56 26.12.2021, 16:07
Her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta Türkoğlu İlçesi Ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde, yapılan çok özel lezzetler izleyiciyle paylaşıldı.
Programa konuk olan Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu’nun da yapılan bu lezzetler hakkında bilgi aldı.
Programın devamında Kooperatif Başkanı Cennet Polat ilçenin unutulmaya yüz tutmuş tatlısı olan Bayram Kömbesi’nin yapımı ve püf noktalarını anlattı.
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