Çöken çatının oluşturduğu masrafları sigorta şirketleri karşılıyor mu?
Ülke genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda kar birikmesi sonucu çökme haberleriyle karşılaşıyoruz.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 11:45 29.01.2022, 18:58
Kahramanmaraş’ta da etkili olan kar yağışı sonrası birçok yerde yaşanan çatı çökmeleri işyerlerini olumsuz etkiledi. Peki çatı çökmesi gibi durumlarda iş yerlerinin masraflarını sigorta karşılar mı, Beşen Sigorta Acenteliği İşletme Sahibi Mehmet Beşen, yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı geçerli poliçenin ödeme şartlarını Aksu Haber’e anlattı.
Beşen, konuşmasının devamında hasar sonrası yapılan poliçelerin bir anlam ifade etmediğini, gerekli poliçenin önceden yapılmış olması gerektiğine değindi.
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