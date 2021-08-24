Çokran’da ulaşım standardı yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım standardını yükseltecek uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Çokran Grup Yolu oldu. Onikişubat ilçesine bağlı Çokran ve Kalekaya mahallelerini birbirine bağlayan toplamda 6,5 kilometre uzunluğundaki arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Çokran Şelalesi’ne de ulaşım sağlayan arterdeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Muhtarlardan Hizmet Teşekkürü

Çokran Mahalle Muhtarı Ramazan Oğulluk çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yolumuzdaki sıcak asfalt çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör bir süre önce mahallemizi ziyaret etmiş, bizlere bu bölgedeki ulaşım yatırımlarının da başlayacağının müjdesini vermişti. Ekipler şu anda buradalar. Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Kalekaya Mahalle Muhtarı Tevfik Avcı ise, “Buraya ilk kez sıcak asfalt geliyor. Hemşehrilerimiz ulaşımlarını rahatça sağlayabilecek. Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahalle sakinlerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.