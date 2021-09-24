Çokran’ın sarp yolları baştan sona yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında planlanan ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bir süre önce, Onikişubat ilçesinin Çokran ve Kalekaya başta olmak üzere iki mahallesini ve irili ufaklı onlarca yerleşim yerini birbirine bağlayan arterde de çalışmalar başlamıştı. Rakımı ve keskin virajları sebebiyle aksaklıklar meydana getiren eski stabilize (toprak) yol çalışmalar kapsamında sıcak asfaltla baştan uca yenilendi. Toplamda 6,5 kilometre uzunluğa sahip arterde aynı zamanda virajların da keskinliği azaltılarak güvenliğin artırılması sağlandı.

En Uzak Mahalleye Kadar Hizmet Geliyor

Tamamlanan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Çokran Mahalle Muhtarı Ramazan Oğulluk, “Bizim mahallemiz ufak bir yerleşim yeri. Bu yolda heyelanlar meydana geliyordu. Özellikle yağışlarda yolumuzun belirli bölümleri stabilize olması sebebiyle uzun süreler mahallemizden çıkamadığımız oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya geldi. Yolumuzu incelediler, öncelikli olduğunu belirlediler. Şimdi de yenilendi. Bu sistemli çalışma Hayrettin Güngör Başkanımın gayretleriyle oluyor. Kendisine de yakın zamanda bizzat gelip teşekkür edeceğim. En uzak, ücra yere kadar hizmet geliyor artık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.