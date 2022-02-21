Continent Hotel bölgenin enleri arasındaki yerini aldı!
Kahramanmaraş’ın iş ve ticaret hayatının merkezinde tamamı cam cepheli, modern ve sıra dışı iç mimarisi, uluslararası standartlarda odalar ve süit konsepti, sıra dışı hizmet ve aktiviteleri ile konaklama keyfini yeni bir seviyeye taşıyan Continent Hotel Bölgenin enleri arasındaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 12:46 21.02.2022, 13:06
Standard Kıng & Twın ve Deluxe Odalarla hizmet veren Continent Hotel düğünlere sosyal etkinliklere doğum günü sürprizlerine SPA hamam ve kahvaltı keyfine kadar birçok sosyal donatıya ev sahipliği yapıyor.
Kahramanmaraş Continent Hotel Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Aygün Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen tüm misafirleri eşsiz ve keyifli bir konaklama için Continent Hotel’e davet etti.
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14