Continent Hotel bölgenin enleri arasındaki yerini aldı!

Standard Kıng & Twın ve Deluxe Odalarla hizmet veren Continent Hotel düğünlere sosyal etkinliklere doğum günü sürprizlerine SPA hamam ve kahvaltı keyfine kadar birçok sosyal donatıya ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş Continent Hotel Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Aygün Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen tüm misafirleri eşsiz ve keyifli bir konaklama için Continent Hotel’e davet etti.