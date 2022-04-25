Continent Otel Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun misafirleriyle iftarda buluştu
Continent Otel Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun, Ramazan ayının manevi ruhunu birlikte idrak edebilmek adına ailesi ve akrabalarıyla iftar sofrasında buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 13:09 25.04.2022, 17:52
Elegans düğün salonunda düzenlenen programda ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde misafirler oruçlarını açtı.
Burada davetlilerle yakından ilgilenen Continent Otel Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun, geleneksel hale getirdiğimiz iftar programında sevdiklerimizle bir araya geldik” dedi.
Konuşmasının devamında otelin hizmetlerinden bahseden Akkoyun, müşteri memnuniyetine de çok önem verdiklerini söyledi.
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