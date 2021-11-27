Covıd-19 gözlük kullanımını azalttı, lens kullanımını artırdı

Konuyla ilgili konuşan Gözlükçü Enes Demirtaş, pandemiyle birlikte lenslerin daha fazla rağbet gördüğünü söyledi.

Konuşmasının devamında Demirtaş, gözlüklerin, lense göre daha sağlıklı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti.