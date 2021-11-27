Covıd-19 gözlük kullanımını azalttı, lens kullanımını artırdı
Pandemiyle birlikte tüm insanların hayatının bir parçası haline gelen maskeler, gözlüklerin buharlanmasına neden olması Kahramanmaraş’ta optik lens kullanımını artırdı.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 12:34 27.11.2021, 14:29
Konuyla ilgili konuşan Gözlükçü Enes Demirtaş, pandemiyle birlikte lenslerin daha fazla rağbet gördüğünü söyledi.
Konuşmasının devamında Demirtaş, gözlüklerin, lense göre daha sağlıklı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti.
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