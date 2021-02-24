Covid-19'dan hayatını kaybeden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş Fatih İlkokulu Müdürü Cabir Dere ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 16:14 24.02.2021, 17:14
Kahramanmaraş’ta Fath İlkokulu Müdürü Cabir Dere, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs (Covd-19) hastalığı nedeniyle yaklaşık 20 gündür hastanede tedavisi süren Cabir Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 62 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın kayınbabası olan Cabir Dere, ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından Kapıçam Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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