Çuhadar: ‘Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor Projesi’ ile şehri tanıtacağız

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen ‘Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor Projesi’, TRT Çukurova Radyosunda yayımlanan Akdeniz'den Toroslara adlı radyo programının konusu oldu.

TRT Radyo Spikerlerinden Muhammet Kalem’in sunduğu programa konuk olan Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Çuhadar, "Biz Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimiz ile yaptığımız toplantılarda üyelerimize nasıl faydalı olabiliriz ve Kahramanmaraş’a nasıl faydalı olabiliriz düşüncesi ile konuşurken, genç gazeteci Sibel Atıcı ve aynı zamanda bu projenin koordinatörü, bir proje ile yanımıza geldi. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir projesi. Bu projenin amacı genç nesillere bir şekilde faydalı olabilmek. Biz de bu düşünce ile bu önemli projeyi kabul ettik, bu projeyi hazırladık ve bakanlığa sunduk. Bakanlık ise bu projeyi onayladı” dedi.



“Amacımız genç meslektaşlara ulaşabilmek”

Programda, Germenicia’nın tarihinden bahseden Sermet Çuhadar, “Şimdi Kahramanmaraş eski bir şehir ve tarihi milattan önce 9 binli yıllara dayanan bir geçmişi var. Yıllardır Hititlerin, Asurların ve Romaların istilasına uğramış ve egemenliği altına girmiştir. Bu yüzden de bu şehirden tarih akıyor. Roma devletinin istilasına uğradığı için de Romalı generalin ismini alıyor. Dolayısı ile şehrin ismi o dönemden sonra Germenicia olarak adlandırılıyor. Bu dönemde, şehrin önde gelen isimleri evlerinin altına taban mozaikler döşüyor ve şehrin yaşantısını gösteren mozaikler tasarlıyorlar. Kahramanmaraş’taki mozaiklerin enteresan tarafı şehirdeki yaşantıyı ve doğal yaşantısını yansıtan ince mozaiklerdir. Bu mozaikler şehrin doğusunda bulunuyor. Daha sonra ise, şehre yapılan göçlerden sonra gecekondulaşma sonrasında bu mozaikler yapıların altında kaldı. Şu anda 3 tane mozaik çıkartıldı ve turizme açıldı” diye konuştu.



“Şehrin Tanıtımı Açısından Güzel Olacak”

Gerçekleştirilecek proje hakkında detayları aktaran KGC Başkanı Çuhadar, şunları dile getirdi: “Germenicia, Kahramanmaraş’ın söylediğimiz gibi ilk isimlerinden bir tanesidir. Biz de bu isme hitaben ‘Geleceğin Medya Germenicia’da Buluşuyor’ şeklinde yaptık. Amacımız buradaki genç gazeteci arkadaşları bu projeye dahil etmek. Bu projedeki amacımız ise, makale dalında, kurgu dalında, haber dalında gibi kategoriler ile bölge ve şehirdeki genç arkadaşlarımız kendi haberlerini bize yollayacak. Jüri heyeti ile birlikte bu donelerin değerlendirmesi yapılacak. Yarışmamız iki kategoride gerçekleştirilecek. Birincisi genç gazetecilerin 1 yıl içerisinde yaptıkları makale, kurgu, haber dallarında eserlerini bizlere yollayacak ve jürilerimiz bunları değerlendirecek. İkinci kategori ise senaryo yarışması. Bu kategoride Kahramanmaraş’ın tarihini, yaşantısını yansıtan bir senaryo istiyoruz. Tabi biz bu projeye 1 sene önce başlayacaktık ancak pandemi nedeni ile uzadı. Ancak şimdi yeniden harekete geçtik. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu projeye onay verdi. Bu projeyi Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nin resmi internet sitesinde (www.kahramanmarasgazetecilercemiyeti.org) detaylı bilgilerini yayımladık. Başvurular 15 Temmuz tarihine başlayıp 15 Eylül tarihine kadar da devam edecek. Başvuru yapan genç kardeşlerimizi daha sonra Kahramanmaraş’a davet edeceğiz. Bu proje ile birlikte şehir dışından gelen kardeşlerimizi Kahramanmaraş’ı da tanıtmış olacağız. Şehrin tanıtımı açısından da oldukça güzel proje olacak. Ödüller kısmına gelince de bakanlık, parasal açıdan ödülleri kabul etmiyor. Yani önemli olan genç basın mensubu arkadaşların bir ödül almasına dikkat çekiyor. Bakanlığın asıl amacı, Kahramanmaraş esnafına bir katkı sağlama düşüncesinde. Bakanlık bize para veriyor ve biz bu parayı Kahramanmaraş’a harcayacağız. Biz de bakanlık ile aynı düşünceye sahibiz. Yarışmada derece alan arkadaşlarımıza kendi ölçümüzde ve kendi kaynaklarımızı kullanarak ödüller verebilmesi düşünüyoruz. Ama şu an ödülleri henüz belirlemedik. Tabi yarışmada birinci olan yarışmacıya ödülünü Türkiye’nin önde gelen isimlerinden ödülü alması parasal olarak daha değerli olacaktır eminim ki. Ama bunun yanında da fotoğraf makinesi, tablet gibi ödülleri de yanında vermeyi düşünüyoruz.”