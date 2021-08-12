Çukurhisar’dan hizmet teşekkürü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi’nin yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki arterini baştan uca yeniliyor.
Muhtar Muhsin Akbaba, “Yolumuzla ilgili talebimizi Büyükşehir’e bildirdik. Planlanıp çalışmalara başlandı. Mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Onikişubat’ın Çukurhisar mahallesinde de çalışmalara başladı. Mahallenin giriş - çıkışı için tek alternatif olan yaklaşık 3 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla yenileniyor. Yoğun yağışlardan dolayı hızla bozulduğu ifade edilen yolun yenilenmesi, ulaşım aksamalarını da engelleyecek. Devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
3 BİN METRELİK SICAK ASFALT
Başlatılan çalışmalarla ilgili konuşan Çukurhisar Mahalle Muhtarı Muhsin Akbaba, “Ben bir süre önce yolumuzun durumunu Büyükşehir Belediyemize bildirdim. Bu yol bizim tek giriş - çıkış alternatifimiz olduğundan çok önemli. Yağışlardan dolayı da toprak ve sathi yol çok hızlı bozuluyordu. Sağ olsun ekipler geldiler, yolumuzun durumunu incelediler. Şimdi de sıcak asfaltla tertemiz yapılıyor. Bu hizmetlerinden dolayı, bu sistemli çalışmadan dolayı Başkanım Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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