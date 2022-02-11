Cuma namazı hutbesinde kurtuluş mücadelesi anlatıldı
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 102 yılı kentte farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 17:40 11.02.2022, 18:40
Bu kapsamda Cuma namazı hutbesinde kurtuluş mücadelesi konusu anlatıldı.
Cemaate verilen hutbede adını tarihe altın harflerle yazdıran Kahramanmaraş’ın destansı mücadelesinden bilgiler paylaşıldı.
Tarihi Ulu camide yapılan programda büyükşehir belediyesi tarafından Cuma namazından çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Namaz Vakti 11 Şubat 2022
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