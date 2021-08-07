Cumartesi Pazarında sessizlik hakim

Meyve sebze pazarında yine pahalılık ve sessizlik hakim…

Sebebi ise çok net, satılan ürünlerin fiyatlarının yüksek olması vatandaşın alım gücünü düşürdü.

Vatandaşların bu durumdan memnun olmadığı ise her halinden belli oluyor, yaz aylarında en ucuz olması gereken sebze fiyatları adeta cep yakıyor.

Pazarcı esnafı fiyatların yüksek olmasının sebeplerini ise tarımsal ilaçlara ve işçi bulamamaya bağlıyor.