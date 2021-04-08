Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan: Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Afşin’imize hayırlı olsun

Afşin’in tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir tarz ile inşa edilen camide Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenildiğini, ayrıca kendi içinde de özgün bir tasarım ortaya konulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, “Afşin’in manevi huzur kaynağı olan tarihi Ashab-ı Kehf Külliyesi’nin atmosferini yansıtacak bir mabet olması için gayret sarf edildi.” Dedi.

Afşin’e yeni bir çehre kazandıracak cami ve külliyenin Ramazan ayı içerisinde ibadete açılacağını ifade eden Turan, “İlçemizin silueti haline gelen, çevre düzenlemesiyle de şehir merkezinde bir meydan oluşmasına katkı sağlayacak olan Afşin Ashab-ı Kehf Camii Şerifi’nin yapımında hamdolsun sona yaklaşıldı. Camii, mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde cemaate açılacak. Salgın nedeniyle bu sene camilerimizde teravih kılınmayacağından, vakit namazlarında ve alınan tedbirlere uygun olarak ibadete açılacak. Büyük bir emek sonunda yapımı tamamlanan camimizin ilçemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan temenni ediyor, bizlere bugünleri gösterdiği için de O’na şükrediyoruz.” açıklamasında bulundu.

İlçenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede, tasarımıyla şehrin kültür ve tarihini yansıtacak özgün bir mimariye sahip bir camiyi Afşin’e kazandırmak için yola çıkıldığına değinen Turan, şu ifadelere yer verdi:

“5 yıl önce, o zaman Diyanet İşleri Başkanlığını görevini yürüten Mehmet Görmez Hocamıza gittim. Uzun uzun konuştuk. Afşin’i, Ashabı Kehf’i anlattım. Nihayetinde; ‘Böyle bir camiyi Diyanet Vakfı olarak biz yaparız’ deyince derhal işe koyulduk.

Ondan sonraki süreci, o zaman Diyanet Vakfı Başkan Yardımcısı olan hemşehrimiz İsmail Palakoğlu ile birlikte yürüttük.

Bir taraftan şu anda üzerine cami yapılan arsanın camiye tahsisi için gerekli resmi işlemler yapılırken diğer taraftan inşaatı yürütecek olan Diyanet Vakfı’nın iktisadi teşekkülü olan Komaş Şirketi hazırlıklarını tamamladı.

20 Nisan 2016 tarihinde da hafriyat çalışmalarına ve ardından 3 Haziran 2016 da temel atma töreniyle inşaata fiilen başlanıldı. İnşaat Mühendisi Murat Şişik yönetiminde şantiye kuruldu ve o ekip bu eserin ortaya çıkması için büyük emek sarfetti.

Kaymakam Ali Edip Budan bey daha ilk günden itibaren caminin tüm işlerini yakından takip etti. Gerek camii alanının genişletilmesinde gerekse de caminin inşaat sürecinde, her türlü sorunlarıyla yakından ilgilendi. Hatta Afşin’den tayini çıkmasından sonra da ilgisini hiç kesmedi.”

- Tarihi dokuya uygun özgün mimari

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan cami ve külliyenin yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğinin olduğuna değinen Turan, “Mimari olarak Afşin’in tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir tarz geliştirildi. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi mecz edilerek kendi içinde özgün bir mimari tasarım ortaya çıktı ve itinayla da uygulandı. İlçemizin manevi huzur kaynağı olan tarihi Ashab-ı Kehf Külliyesi’nin atmosferini yansıtacak bir mabet olması için gayret sarf edildi. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde camiler yaparak bu alanda zengin tecrübe sahibi olan Komaş, bu birikimini inşaatımızda da gösterdi. İnşaatın her aşamasında şirket yöneticileriyle defalarca durum değerlendirme toplantıları yaptık. Bir taraftan sorunlarını gidermeye çalışırken aynı zamanda da gidişata ilişkin gözlemlerimizi kendileriyle paylaştık.

Yapım süresi içerisinde elimizde olmayan ekonomik nedenlerden dolayı zaman zaman inşaatta yavaşlama olduysa da, çalışmalar hiçbir zaman durmadı.

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş Hocamız desteklerini hiç esirgemediler. Camii inşaatı Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar ve Müftümüz Hayrullah Balta Hocamızın günlük işlerinin bir parçası oldu.

Bazı kurumlarımızdan destekler alındı. Çalışmaları hala süren Kütüphane’nin tefrişatını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız üstlenirken Afşin Belediye Başkanımız Fatih Güven ‘Çevre düzenlemesini belediye olarak üstleniyoruz’ diyerek desteklerini esirgemediler. Nihayetinde bağışçılarımızın maddi ve nakdi yardımlarıyla, halkımızın desteğiyle, sahiplenmesiyle ve itinalı bir çalışmayla 5 yıl süren inşaatta artık sona gelindi. Ufak tefek eksiklikler de giderilince tamamen bitmiş olacak.

Cami yapımına bizleri cesaretlendiren ve Maraşlı işadamlarımızı bağışa teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ederiz.” diye konuştu.

- “2 bin 200 kişi aynı anda ibadet edebilecek”

Caminin ana girişinde, tarihi Ashab-ı Kehf Külliyesindeki Ribat’ın taç kapısının aynısı, 52 metre yüksekliğindeki iki şerefeli minareler ise Konya’daki İnce Minareli Medrese minaresinden esinlendiğini söyleyen Turan, caminin mimari özellikleri hakkında şunları söyledi:

“Cami, merkezi kubbe etrafında dört büyük ve dört küçük toplam sekiz yarım kubbeden oluşan sekizgen plan şeklinde uygulandı. Caminin ana kubbe yüksekliği 23 metre, çapı ise 18 metredir. Cami ve mahfil katı 1500 metrekare alana sahip olup aynı anda 2 bin 200 kişi ibadet edebilecek kapasite. Mahfil katı kadın cemaate tahsis edilecek ve kadınların camiye gitmelerini teşvik amacıyla aynı katta bir de kadınların kullanımına hasredilmiş bir oda bulunacak.

- Hatları Mehmet Özçay Hoca yazdı

Kuşkusuz bir caminin estetik ve sanat değerini yansıtan tezyinatı çok önemlidir. Bundan dolayı da tezyinatı da inşaatı gibi itinalı bir çalışmayla uygulandı. Geleneğimizde cami tezyinatının ana unsurunu oluşturan hatlar, ülkemizin ve dünyanın yaşayan en önemli hattatlarından biri olarak kabul edilen ve Kabe’de de hatları olan dostumuz Mehmet Özçay hoca tarafından yazıldı. Özçay Hoca’nın gözetiminde ahşaba ve mermere itina ile işlenerek yerlerine kondu. Gazeteci ve Tarihçi dostum Murat Bardakçı’nın tarih düştüğü Caminin kitabesi ise hazırlanıyor.”

- Kütüphane yapımı sürüyor

Ashab-ı Kehf Cami ve Külliyesinin 7’den 70’e herkesin faydalanacağı kültür merkezi haline geleceğini söyleyen Turan, “Caminin alt katı ise gençlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm kitapseverler için adeta bir kültür merkezi olarak hizmet verecektir. Aynı anda yaklaşık 120 kadar öğrencinin ders çalışabileceği donanımlı bir kütüphane olarak yapılmaktadır. Tefrişatı devam etmekte olan Kütüphanedeki çalışmaların üç aydan önce tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süre içinde bir taraftan da camii kullanırken ortaya çıkacak aksaklıklar düzeltilecek, eksikleri giderilecek. Çevre düzenlemesi de tamamlandığında şehriminiz merkezinin çehresi tamamen değişmiş olacak. Bunun sonunda da camimizin tam kapasiteyle hizmet vermesini bekliyoruz.

Ashab-ı Kehf Camii şerifinin yapımında emeği geçen çok sayıda kişi, kurum ve hayırsever var. Özellikle maddi ve nakdi bağışçılarımız bu sıralamanın başında gelir elbette. Bağışları, yardımları kendileri için sadaka-i cariye olsun, amel defterleri açık kalsın. Allah hepsinden razı olsun. İnanıyoruz ki bundan sonra halkımız bu camiye daha fazla sahiplenecektir.” ifadelerine yer verdi.