Cumhurbaşkanı Erdoğan 2003 yılında yine bir KİPAŞ açılışında çekilen görüntüleri duygulanarak izledi

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Erdoğan’ın 2003 yılında katıldığı “ken enerji” açılışına ilişkin görüntüleri cumhurbaşkanı Erdoğan’a izleterek nostalji yaşattı.

Erdoğan ve öksüz başta olmak üzere görüntüleri izleyen tüm katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 yıl önceki sözlerini talimat olarak alan öksüz, o günden itibaren yaptığı yatırımlarla ülkenin sayılı şirketleri arasında yer almaya devam ediyor