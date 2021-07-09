Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü Aradı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün gün boyu Diyarbakır’daydı! Ziyaretlerin sonunda gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraşlı bir genç kız, sıradaki buluşmanın Kahramanmaraş’ta olmasını talep etti. Bu talebin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü telefonla arayarak programı planladı.
Türkiye'nin dört bir yanından gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kahramanmaraş’ta bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslarda bulanmak üzere bugün gün boyu Diyarbakır’daydı!
Ziyaretlerin sonunda gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gençler sıradaki buluşmanın Kahramanmaraş’ta olmasını talep etti.
Bu talebin üzerine cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü telefonla arayarak programı planladı.
Gençler, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mekanlarını 3 gün boyunca ziyaret etme fırsatı bulacak.
Ziyaretlerin sonunda gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraşlı bir genç kız, sıradaki buluşmanın Kahramanmaraş’ta olmasını talep etti. Bu talebin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü telefonla arayarak programı planladı.
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