Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı
“Gençlerle Şiir Gecesi” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.09.2021, 11:40 12.09.2021, 13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş “Yedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı. Erdoğan, programın ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı.
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