Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş “Yedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı. Erdoğan, programın ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı.