Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş - Göksun 'Edebiyat Yolu'nu test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerin adını verdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumda yapılan ilk kongresinin ardından Kahramanmaraş-Göksun Yolu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, Biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Yaptıklarımız ve başardıklarımız son 18 yılda vardır ama yeterli değildir. Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Geçen hafta Samsun’da ülkemizin en büyük demir yolu modernizasyon çalışmasının açılışını yaptık. Ondan önce Malatya’mızda, Şırnak’ta yüzlerce hizmeti şehrimizin istifademize sunduk. Önceki yıllarda inşası biten ve bölümleri peyderpey açılan Kahramanmaraş-Göksun Yolu’nun tamamen açılışını yapıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu köprü ve viyadüklere Kahramanmaraşlı insanlarımız Aşık Mahzuni Şerif'in, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu'nun, Erdem Beyazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini verdik.

Bizim kalbimizde bu ülkenin her bir köşesinde yaşayan insanımıza yetecek kadar büyük bir Türkiye sevdası bulunuyor. Açıkçası elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü mukayese ettiğinde şu gerçeği çok net bir şekilde kabul ediyor; 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki hizmet ve altyapı farkı büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda da aynısı vardır. Ankara'da ne varsa hamdolsun Edirne'de de Hakkari'de de o vardır. İzmir'deki, Antalya'daki, İstanbul'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse, Adıyaman'daki, Adana'daki, Antep'teki, Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız da aynı imkanlara sahiptir." dedi.

"Unutmayın, yol medeniyettir"

Sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım ve sosyal yardımlarda Cumhuriyet arihinin en eşitlikçi tablosuna AK Parti döneminde kavuşulduğunu ifade eden Erdoğan, en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştıklarını söyledi.

Erdoğan, yatırımlarla sadece adaletsizlikleri gidermediklerini, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini de büyüttüklerini dile getirerek 83 milyonun her bir ferdinin devletine yeniden güvenmesini, inanmasını sağladıklarını vurguladı.

"Allah'a hamdolsun, tüm bunları da sadece 18 yıl gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi açılışını yaptığımız Edebiyat Yolu gibi nice eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bu yolun Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Unutmayın, yol medeniyettir ve inşallah bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun." diyerek bitirdi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, yolun açılış kurdelesini keserek "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Mehmet Özhaseki, Mahir Ünal, Erkan Kandemir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Karaismailoğlu'nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı aracı ile açılışı yapılan Edebiyat Yolu'nda kısa bir tur attı.