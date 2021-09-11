Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kahramanmaraş her zaman yanımızda olmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde konuşan Erdoğan, Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Milli İrade Meydanı’ndaki programda Erdoğan’ı, binlerce vatandaş karşıladı. Gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız misafirimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza kahraman şehrimize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdiriyle, sizlerin teveccühüyle üstlendiğimiz bu görevde iki buçuk yılı geride bıraktık. Bütün gayretimiz Kahramanmaraş’ımız için oldu. Göreve gelir gelmez, mali yapımızı disipline ettik. Tüm paydaşlarımızla önceliklerimizi belirledik. Dünyayı etkileyen pandemi sürecine rağmen iki yılda yaptığımız 300 milyon TL yatırımı, bu yıl rekor bir artışla 700 Milyon TL’ye çıkardık. Kahramanmaraş’ın potansiyelini ortaya çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Kalkınma yerelde başlar dedik, şehrimizin tüm önceliklerini birer birer yerine getirdik. Şehrimize en iyiyi kazandırmaya gayret ediyoruz. Kahramanmaraş’ı çok seviyorum, bu şehrin evladı olmaktan onur duyuyorum. Bu şehre, hemşehrilerime hizmet etmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

Yedi Güzel Adamın Şehri

Toplu Açılış Töreni’nin devamında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahramanlığın kitabını yazan Maraş’tayız. Türkiye’nin kalem taşı, köşe taşı tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş bizleri yine bağrına bastı. Sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacağız. Burası Yedi Güzel Adam’ın şehridir, hepsi de birbirinden güzel 1 Milyon 200 Bin güzel adamın şehridir” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş programındaki ertelenmeye dair bilgi aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Ancak yurdumuzda şehirlerimizde afetler meydana geldi, ertelemek durumunda kaldık” dedi.

Edeler Hep Yanımızda Oldu

Konuşmasını Abdurrahim Karakoç’un Dosta Doğru şiirinden alıntıyla sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahramanmaraşlıların 19 yıldır girdiğimiz her mücadelede olduğu gibi, bu hedeflerimize giden yolda hep yanımızda olacağına yürekten inanıyorum. Buradaki gibi birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü sürece ülkemizin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Biz, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.