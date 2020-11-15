Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesine ilişkin, "KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.
Törene katılan Erdoğan daha sonra 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu.
Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.
Erdoğan törende yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını başlangınından itibaren KKTC'ye yardımda bulunulduğunu söyledi.
500 YATAKLI YENİ HASTANE YAPILACAK
Bu süre zarfında 149 milyon lira destekte bulunulduğunu ifade eden Erdoğan, "KKTC ile dayanışmanın nişanesi Lefkoşa Acil Durum Hastanesidir. KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık." dedi.
Açılışta bir müjde daha veren Cumhurbaşkanı, "500 yataklı bir hastaneyi daha Kuzey Kıbrıs'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
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