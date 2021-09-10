Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 10.09.2021, 15:57
Bir dizi ziyaret, açılış ve programlara katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Külliye'de misafir ettiği Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nu kabul ett.
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