Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 10.09.2021, 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleriyle bir araya geldi

Bir dizi ziyaret, açılış ve programlara katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Külliye'de misafir ettiği Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nu kabul ett.
 

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