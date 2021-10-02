Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Expo 2023 hakkında sunum yapmıştı!
Geçtiğimiz günlerde şehrimize ziyaret gelen Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'a EXPO 2023 projesinde gelinen son nokta ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sunumun detaylarını Aksu Haber’e paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 13:07 02.10.2021, 17:16
Geçtiğimiz günlerde şehrimize ziyaret gelen Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'a EXPO 2023 projesinde gelinen son nokta ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sunumun detaylarını Aksu Haber’e paylaştı.
Başkan mahçiçek konuşmasında, 2023 yılında Kahramanmaraş’a kapılarını açacak EXPO projesi için hedeflenen ziyaretçi sayısının arttırılması için Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz oldu dedi.
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