Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kahramanmaraş’ın içme suyu sorununu çözdük

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan satır başları...

"Kahramanmaraş'a son 18 yılda eski parayla 35.5 katrilyon tutarında yatırım yaptık.

Bölünmüş yol uzunluğunu 339 kilometreye çıkardık.

Bölgeleri birbirine bağlayan yolun güzergahı ekonomimiz için büyük öneme sahip.

İÇME SUYU SORUNUNU ÇÖZDÜK

Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak Doğu-Batı aksını tamamlamış olacağız.

Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

Son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 13 araştırma-geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk.

Kahramanmaraş'ın içme su sorununu çözdük.

"TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE VE GÜÇLENDİKÇE MARUZ KALDIĞI SALDIRILAR ARTIYOR"

Rahmetli Menderes ve Özal'ın kalkınma atılımları siyasi iktidarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep kadük bırakılmıştır.

Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası hep milletimize çıkarılmıştır.

Ülkemizle benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşir ve zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik.

AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı.

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artıyor.

Önümüze çıkardığı engelleri tuzakları hatırlayın.

Provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın.

Çukurcularını, çukur harekatlarını hatırlayın.

Terörle verdiğimiz mücadeleleri hatırlayın.

Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın.

Tüm bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik."

AYRINTILAR GELİOR...