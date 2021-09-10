Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Sami Kervancıoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kahramanmaraş'a girişinde Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sami Kervancıoğlu ile bir süre sohbet etti.