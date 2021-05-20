Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kahramanmaraş’ta neden olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin, Diyarbakır'da şiire dair özel bir program davetini kabul etti.

Şiirli, şarkı ve türkülü program sözü veren Cumhurbaşkanı, bu etkinliğin edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta yapılması gerektiği önerisi üzerine, "Bun kabul ediyorum ama sözü şimdi Diyarbakır kaptı. Daha sonra inşallah Kahramanmaraş'la ilgili ayrı bir program yapılır.Necip Fazıl'ın Erdem Beyazıt'ın olduğu yerde bir şey yapılmaz mı?" dedi.