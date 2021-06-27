Cumhurbaşkanlığı Dijital Tır'ı Kahramanmaraş'a geldi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 15:33 27.06.2021, 17:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır kahramanmaraş’a geldi.
Demokrasi meydanında Kahramanmaraşlı vatandaşların ziyaretine açılan tır’da harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor.
Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.
Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye’nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.
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