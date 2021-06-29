Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Kahramanmaraş’ta
Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2021, 14:13 29.06.2021, 16:06
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital TIR’ını ilk ziyaret edenlerden oldu.
Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam ediyor. Bu kapsamda tır, sabah saatlerinde kentteki Demokrasi Meydanı'nda konuşlandı.
İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsü yer alıyor.
Tırda, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri dijital sunumlarla anlatılıyor.
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