Cumhuriyet Kupası Türkiye Avukat Spor Oyunları, Kahramanmaraş'ta başladı

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 27-31 Ekim tarihleri arasında kadın ve erkeklerde futbol, basketbol, voleybol dallarında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, start aldı.

Vali Saim Çotur Stadı'ndaki Mardin ve Elazığ Barosunun mücadelesinin başlama vuruşunu, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül yaptı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Cemil Boz, 38 ilden katılım olduğunu ve organizasyonun hem Kahramanmaraş'ın doğasını tanıtacağını hem de spora düşkünlüğünü göstereceğini ifade etti.

Baro başkanlarına teşekkür eden Boz, dostluk ve fair-play çerçevesinde müsabakaların geçmesi temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül de organizasyona yaklaşık 1200 katılımcının mevcut olduğunu belirterek, "Oldukça yoğun bir katılım var. Bu heyeti 5 gün boyunca ilimizde misafir edeceğiz. Kupamızın en önemli unsurlarından birisi de Cumhuriyet haftasına denk gelmiş olmasıdır." diye konuştu.